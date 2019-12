Grève : "C'est un Noël exceptionnel", explique le sociologue Gérard Mermet

publié le 25/12/2019 à 11:33

En ce 25 décembre, jour de Noël, nul doute que les perturbations liées à la grève viennent perturber les festivités ou du moins alimenter les conversations. Ce mercredi 25 décembre, Gérard Mermet, sociologue, spécialiste des modes de vie, du changement social, a livré son expertise sur RTL, concernant ce Noël particulier.



"C'est un Noël exceptionnel. Généralement, Noël c'est la trêve des confiseurs. La grande question c'était -est-ce qu'il y aura de la neige à Noël ?-, là on se demande plutôt -est-ce qu'il y aura des trains à Noël ?-", explique le sociologue. Pour autant, "ça crée du lien et ça crée des discussions au sein des familles. Mais il sera bien difficile aux parents et aux enfants de ne pas parler des questions de retraites, avec des avis différents. Donc c'est un Noël très particulier", ajoute-t-il.

D'un point de vue politique, la situation s'est un peu plus apaisée, le clivage droite-gauche est beaucoup moins violent, il est même "obsolète", selon le spécialiste. "Il faudra le remplacer par des débats d'une autre nature", explique Gérard Mermet. "Est-ce que ce sera entre le progressisme et le conservatisme, ou est-ce que d'autres façons de penser le futur vont s'imposer et permettre de trouver des solutions communes, c'est tout l'enjeu de ces prochaines années et pas seulement pour Noël", poursuit-il.