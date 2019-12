Angleterre : les affiches à suivre pendant le traditionnel "Boxing Day"

publié le 25/12/2019 à 11:10

Non, pendant les fêtes le sport n'est pas totalement au point mort. De l'autre côté de la Manche, les stades de football vont continuer à vibrer pendant le traditionnel "Boxing Day". Le programme est même plutôt chargé puisque trois journées de Premier League, le championnat anglais sont au programme. En moyenne les équipes vont jouer tous les deux jours, avec de belles affiches en perspectives.

Les hostilités démarreront ce jeudi avec Tottenham qui recevra Brighton à 13h30. L'affiche principale de cette 19e journée de championnat, ce sera le duel entre Leicester, 2e et Liverpool leader au classement, ce jeudi à 21h00. Les Reds, invaincus en 17 matches de Championnat vont-ils tomber lors de ce "Boxing Day" ? Ils recevront ensuite Wolverhampton le 29 décembre (17h30) et Sheffield le 2 janvier (21h00).

Mais ce seront surtout les Gunners d'Arsenal et leur entraîneur fraîchement nommé, Mikel Arteta qui auront le plus de pain sur la planche. Ils recevront coup sur coup Chelsea le dimanche 29 décembre (15h00) et Manchester United le 1er janvier (21h00). Ce sera l'occasion pour les Gunners d’endiguer une crise sans précédent au sein du club ou au contraire de sombrer dans les profondeurs du classement.

Les plus belles affiches de ce Boxing Day :



- 26/12

Chelsea - Southampton (16h00)

Manchester United - Newcastle (18h30)

Leicester - Liverpool (21h00)

- 27/12

Wolverhampton - Manchester City (20h45)

- 29/12

Arsenal - Chelsea (15h00)

Liverpool - Wolverhampton (17h30)

Manchester City - Sheffield United (19h00)

- 01/01

Southampton - Tottenham (16h00)

Manchester City - Everton (18h30)

Arsenal - Manchester United (21h00)