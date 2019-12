Aude : le petit Louis, 4 ans, va être renvoyé au Japon auprès de son père

publié le 19/12/2019 à 09:50

Les fêtes de fin d'années vont être douloureuse pour cette famille de l'Aude : les parents sont séparés, le père est Japonais et la maman doit perdre la garde de son enfant. Le petit Louis a 4 ans, et dans une semaine, au lendemain du 25 décembre, son père viendra le récupérer. Sa mère se sera battue jusqu'au bout. En vain.

Viviane, sa grand-mère, sait que malgré ses efforts pour cacher son angoisse, il sait ce qui l'attend : "Il vient me faire des câlins, en me disant qu'il ne m’oubliera jamais jusqu’à sa mort. Il ne comprend pas. Il ne veut pas aller avec son père", déclare-t-elle.

Pour aider Louis et sa famille, les villageois ont animé un comité de soutien, organisé par Magalie : "Ce qui nous révolte, c'est qu'à aucun moment, on a évalué l'état psychologique de Louis et les conséquences de cette décision sur ce petit garçon", explique-t-elle, "En fait, ce système auquel on croyait, quand il est dysfonctionnel, il peut broyer des gens, même des enfants de 4 ans", ajoute-t-elle.

Marine, la maman, en veut aussi à cette justice incompréhensible : "Je n'abandonnerai pas, je ferai tout pour le revoir un jour. Il est Français, on ne peut pas le renvoyer et dire 'une fois qu'il sera parti, on ne s'en occupe plus'. Même l'Ambassade de France ne peut rien faire", dénonce-t-elle. Si Louis part, Marine risque de ne plus le revoir avant qu'il atteigne 20 ans, sa majorité japonaise, pour pouvoir revenir en France.