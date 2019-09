et AFP

16/09/2019

Le tribunal de commerce d'Évry (Essonne) a décidé lundi 16 septembre la liquidation de la compagnie aérienne française Aigle Azur en cessation de paiements, mais lui a accordé un sursis jusqu'au 27 septembre pour laisser une dernière chance aux candidats repreneurs. Le tribunal a décidé la liquidation avec poursuite d'activité, a annoncé aux journalistes sa présidente Sonia Arrouas, à l'issue d'une audience à huis clos lundi.

Cela permet de donner un délai supplémentaire aux candidats repreneurs pour qu'ils puissent peaufiner leurs offres, et de continuer à payer les salariés, a expliqué une source proche du dossier. Les avions de la compagnie ont déjà arrêté de voler depuis le 7 septembre. "Aujourd'hui les offres n'ont pas été suffisamment satisfaisantes, le tribunal a demandé une amélioration des offres" qui pourront être remises "jusqu'à mercredi minuit" et seront examinées le 23 septembre par le tribunal, a précisé Mme Arrouas, précisant que le délibéré serait rendu "au plus tard le 27 septembre".

À écouter également dans ce journal :

- Réforme des retraites : opposés au futur "système universel" de retraites voulu par le gouvernement, les avocats ont défilé en masse dans la capitale, accompagnés de professionnels du soin (médecins, infirmiers, etc.) et du transport aérien (pilotes, hôtesses, stewards), soucieux comme eux de conserver leurs "régimes autonomes". Selon les organisateurs, 20.000 manifestants (10.500 selon la police), essentiellement des robes noires, mais aussi quelques bataillons de blouses blanches et pilotes en uniforme, ont défilé lundi à Paris à l'appel du Conseil national des barreaux (CNB), rejoints par d'autres organisations professionnelles au sein du collectif SOS Retraites.

- Prix des carburants : la flambée des cours du pétrole à la suite de l'attaque d'installations saoudiennes risque de se traduire par une hausse rapide des prix à la pompe, estiment certains professionnels, même si beaucoup d'inconnues demeurent dans un contexte très volatil. "On peut s'attendre assez rapidement à une augmentation de l'ordre de 4 ou 5 centimes" parce que "les grandes sociétés répercutent au jour le jour l'évolution des prix sur le marché de Rotterdam sur l'essence et le gazole", a déclaré Francis Duseux, président de l'Union française des industries pétrolières (UFIP).

- Procès du Cuba Libre : quatre ans de prison ferme ont été requis à l'encontre de Nacer et Amirouche Boutrif, jugés pour l'homicide involontaire de 14 personnes, mortes dans l'incendie de leur bar, le Cuba Libre, à Rouen en août 2016.