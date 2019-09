publié le 16/09/2019 à 13:08

Quatre ans de prison ferme ont été requis pour les deux ex-gérants du bar Cuba Libre, qui comparaissent en correctionnelle à Rouen pour homicides involontaires. Un incendie s'était déclaré dans le bar en août 2016. Quatorze personnes y avaient péri. Les victimes s'étaient retrouvées bloquées dans une salle en sous-sol, prises dans une véritable souricière. Elles fêtaient l'anniversaire d'une amie lorsque deux bougies du gâteau d'anniversaire ont enflammé le plafond de l'escalier.

Âgés de 48 et 40 ans, Nacer et Amirouche Boutrif sont jugés pour "avoir involontairement causé la mort" de 14 personnes, et blessé 5 autres grièvement.



Le procureur a demandé 4 ans. Au cours de son réquisitoire, il a rappelé les dix manquements à la sécurité qui ont fait que ce drame était "inévitable". "Travaux dissimulés, mousse isolante hautement inflammable, cave inaccessible, issue de secours fermée, absence d'extincteur... Cet établissement était une somme de manquement qu'ils ont essayé de dissimuler sous le principe du 'pas vu pas pris'", a-t-il déclaré. Le procureur a donc retenu les circonstances aggravantes pour les deux frères Boutrif.

La peine doit tenir compte de la litanie des manquements et du préjudice épouvantable pour les familles qui viennent de subir une semaine éprouvante, à la limite de l'insoutenable. Quatre ans de prison ferme, plus une interdiction définitive d'exercer, de gérer un bar ou une discothèque ont donc été requis. Les familles semblent particulièrement insatisfaites. Les plaidoiries de la défense sont attendues dans l'après-midi.