et Coline Daclin

publié le 14/08/2020 à 10:30

Après de longs mois d'attente, les croisières MSC reprennent. Le navire MSC Grandiosa accueillera à nouveau des hôtes à partir du dimanche 16 août en Méditerranée occidentale.

Il s'agira de la première croisière après près de cinq mois d'inactivité. Le 29 août, ce sera au tour d'un deuxième bateau, le MSC Magnifica, de reprendre la mer.

"Ce qui était important de mettre en place, c'était le protocole sanitaire", indique au micro de RTL Patrick Pourbaix, directeur général de MSC Croisières pour la France, la Belgique et le Luxembourg. "On a travaillé énormément pendant plusieurs mois [...] On est arrivé à définir un protocole extrêmement complet, de 300 pages", poursuit-il.

Au programme : tests obligatoires pour tous avant l'embarquement, questionnaire de santé, contrôle de la température, port du masque quand la distanciation physique n'est pas possible... Les bateaux ne seront par ailleurs occupés qu'à 70% au maximum.

Patrick Pourbaix l'assure : la sécurité sera "le maître-mot". En cas de contamination, MSC Croisières a également prévu "une zone hospitalisée" avec un service médical qui a été revu, des cabines dédiées, du matériel de dépistage et des respirateurs.

Le directeur général de MSC Croisières soutient qu'avec le nouveau protocole, "il ne peut plus y avoir un grand nombre de malades en même temps". Pour l'heure, le taux de fréquentation prévu pour les bateaux de la compagnie est d'environ 50%. Patrick Pourbaix espère un retour à la normale pour la saison d'hiver.