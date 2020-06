publié le 25/06/2020 à 07:23

Pour 2020, le secteur des croisières tablait sur 32 millions de passagers dans le monde. C'est loin d'être le cas en raison du coronavirus. Moins d'argent dans les caisses, et une image dégradée... On se souvient du Diamond Princess, ce paquebot bloqué avec des centaines de cas à bord. Un protocole sanitaire devrait paraître dans les jours qui viennent pour relancer l'activité.

Florence fait partie des plus de 500.000 Français séduits chaque année par les croisières en mer jusqu'à son voyage en Amérique du Sud, en mars dernier, gâché par le coronavirus : "C'était un voyage de rêve, ça s'est transformé en rien du tout. On ne savait pas où on allait. Quand j'ai su qu'il y avait des morts à bord, j'ai eu vraiment peur".

Pour cette retraité lyonnaise, impossible de remonter à bord : "Ça peut être cauchemardesque. Vous avez le Covid, en France, vous agissez sur vous-même. Là, on est en otage sur un bateau et on ne peut plus rien faire. C'est le problème de la croisière, c'est pour ça que je n'en ferai plus jamais", déplore-t-elle.

Le défi des armateurs est donc de redonner envie et confiance aux passagers, explique Paul Tourret, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime : "Il faut sans doute que la croisière se réinvente. L'adaptation des navires, ça doit être possible". Un protocole sanitaire international doit être finalisé d'ici à la fin du mois pour remplir à nouveau les palaces flottants.

