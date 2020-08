Coronavirus : quels sont les symptômes ?

publié le 31/07/2020 à 06:20

Si on en sait plus sur les particularités de la Covid-19, les scientifiques sont lancés dans une course contre la montre afin de créer un vaccin efficace contre le virus. Il faut donc rester à l'écoute de certains symptômes qui pourraient rapidement permettre d'identifier si l'on contracte la maladie ou non.

Les principaux symptômes sont : la fièvre ou une sensation de fièvre, une toux ou des difficultés à respirer, une fatigue soudaine et inexpliquée accompagnée de courbatures ou de maux de tête, une perte de l'odorat et/ou du goût ainsi qu'une diarrhée récurrente. Les sites du gouvernement et de l'assurance maladie permettent de faire un diagnostic rapide (mais pas infaillible).

Chez les personnes âgées, il est également possible de repérer une éventuelle contamination si la personne paraît très affaiblie avec une possible aggravation des capacités mentales, un état de confusion, des chutes répétées.

Si vous ressentez certains de ces symptômes, ne vous rendez pas à l'hôpital ou chez votre médecin traitant, privilégiez la téléconsultation en le joignant par téléphone. En attendant de passer un test pour savoir si vous êtes positif ou non, il faut s'isoler strictement à domicile.

De possibles dommages à long terme

Dans une étude publiée le 8 juillet dans la revue de neurologie Brain et relayée par The Guardian, une équipe de chercheurs constate que des patients présentant des symptômes peu dangereux du coronavirus, voire qui sont en rémission, peuvent développer d'importants troubles cérébraux.

Certaines personnes dites "guéries" par les médecins continuent à ressentir d'autres symptômes, comme de la tachycardie, des brûlures et des oppressions thoraciques.



"On constate un effet de la Covid-19 sur le cerveau qu'on n'a jamais vu avec d'autres virus", explique Michael Zandi, l'un des auteurs de l'enquête. "Il est possible d'avoir de sérieux problèmes neurologiques, mais une infection pulmonaire peu significative."