"On voit que le consommateur est soucieux de l'impact de sa consommation alimentaire sur sa santé", constatait Thierry Cotillard, PDG d'Intermarché, sur l'antenne de RTL, le mardi 17 septembre dernier. Concrètement, les clients achètent moins, mais ils se concentrent sur des produits de meilleure qualité. Le succès de Yuka a sans doute joué un rôle dans ce changement de mentalité.

L'application permet en effet à ses 11 millions d'utilisateurs de scanner des produits pour en découvrir la composition. Une note sur 100 est donnée, en fonction de l'impact de ces derniers sur la santé, assorti d'un barème allant "d'excellent" à "mauvais".

"J'adorais un fromage à tartiner, j'ai appris que c'était très médiocre, donc je ne l'achète plus", déclare l'une des utilisatrices de Yuka. Pour elle, l'application a définitivement changé ses habitudes alimentaires.

Les consommateurs avertis scrutent maintenant la présence d'additifs dans leurs produits du quotidien. Même autorisées, certaines de ces substances sont pointées du doigt par des études scientifiques, pour leurs effets négatifs sur notre santé.

Pour rester en phase avec les nouveaux besoins de leurs clients, certains acteurs de l'agroalimentaire commencent à revoir leurs pratiques. Le groupe Intermarché a par exemple annoncé vouloir supprimer 142 additifs présents dans les produits de sa marque.

"Ce ne sont pas les seules à le faire", a réagi Julie chapon, la co-fondatrice de Yuka, qui a elle-même constaté des changements chez beaucoup de grandes marques. "Oui, on s'attaque à des géants, mais on est des millions. On représente quand même une force et un pouvoir beaucoup plus fort qu'un industriel, si on s'en rend compte et qu'on mobilise tous ensemble", a-t-elle expliqué.