publié le 28/01/2019 à 07:05

Nous sommes à la fin du mois, et les fiches de paie arrivent. Vous serez nombreux à découvrir les premiers vrais effets du prélèvement à la source.



L'impôt est déduit directement de votre salaire. Ce sont 25 millions de Français qui sont concernés par cette petite révolution fiscale, qui risque d'avoir un petit effet psychologique. C'est en tous cas ce qu'affirme Dominique Perrier, expert-comptable.

Selon lui, il va y avoir un problème, "notamment pour les industries qui sont vraiment à 35 heures. Là, vous aurez un vrai "gap", parce qu'il n'y aura pas d'heures supplémentaires, sauf exception. Donc là, la fiche de paie va vraiment être plus faible".

Pour éviter le sentiment de perte de salaire, l'expert-comptable a été sollicité par "une banque, qui est passée de 13 mois à 12 mois au 1er janvier 2019". "J'ai donc relissé un douzième de mois sur chaque paie à partir du 1er janvier", explique-t-il.

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - L'un des leaders du mouvement, Jérôme Rodrigues, dit avoir été blessé intentionnellement par un tir de LBD. Le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est pourtant catégorique : il n'y a pas eu de tir de lanceur de balles de défense, selon lui.

Sécurité routière - C'est une obligation qui coûte de plus en plus cher dans le budget. Les assurances automobiles ont augmenté en un an de 3,5 % en moyenne. Mais il y a de grandes disparités en fonction des régions.





Football - Les supporters et les joueurs se mobilisent pour rechercher Emiliano Sala, porté disparu depuis une semaine au-dessus de la Manche. Sa famille a lancé une cagnotte en ligne, qui a déjà recueilli près de 324.000 euros. Objectif : financer les explorations qui ont pu reprendre vendredi 25 janvier.