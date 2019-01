Impôt à la source : méfiez-vous des emails vous annonçant un trop-perçu

publié le 24/01/2019 à 15:01

Alors que le prélèvement à la source est entré en vigueur le 1er janvier dernier, plusieurs contribuables ont reçu ces derniers jours un mail semblant émaner de l'administration fiscale, leur annonçant un trop-perçu, rapporte le HuffPost.



À première vue, tout semble dans les règles puisque le mail arbore le logo du ministère de l'Économie ou celui de la Direction des Finances publiques (DGFip). Le destinataire se voit informer qu'il peut se faire rembourser un trop-perçu du fisc, en cliquant sur un lien présent dans le mail, comme l'ont rapporté plusieurs internautes sur Twitter.

Le 11 janvier dernier, la DGFiP avait rappelé sur le réseau social ne procéder "à aucun remboursement par mail, ni ne demande d'informations personnelles par téléphone". Bien avant les remontées des contribuables.

Ces mails sont donc ce que l'on appelle du "phishing". Contraction des mots "fishing" (pêche en français) et "phreaking" (terme désignant le piratage des lignes électroniques), le phishing est une technique dite de "hameçonnage" basée sur de faux courriels qui visent à collecter les données bancaires et / ou les mots de passe des clients. À partir de ces documents, les pirates peuvent ensuite se livrer à des usurpations d'identité et à des escroqueries.

https://twitter.com/AurelienBinant/status/1086566602911428609?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1086566602911428609&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2F2019%2F01%2F23%2Fimpot-a-la-source-un-mail-sur-un-trop-percu-attention-a-larnaque_a_23650313%2F

Toutefois, la DGFiP a indiqué mi-janvier au HuffPost ne pas avoir constaté une recrudescence de ces tentatives d'escroquerie avec la mise en place du prélèvement à la source, précisant que la pratique est récurrente, notamment au printemps, lors de la déclaration de revenus.