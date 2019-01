et Léa Stassinet

publié le 25/01/2019 à 10:25

C'est l'une des principales demandes des "gilets jaunes" : le rétablissement de l'ISF, impôt supprimé par le gouvernement au début du quinquennat. Une requête à laquelle le chef de l'État a d'ores et déjà répondu par la négative à plusieurs reprises.



"Ça fait partie des symboles", a estimé l'économiste Daniel Cohen, invité de RTL ce vendredi 25 janvier. "C'est un boulet, le sparadrap du capitaine Haddock, ça sera toujours là", a-t-il poursuivi. "Il faut qu'Emmanuel Macron trouve une formule qui montre que oui, il a compris qu'on attendait un effort de la part de ces 1% dont le niveau de revenus n'a cessé de progresser et qui n'ont aucun problème à l'heure où on demande des efforts aux autres", affirme le spécialiste.

Daniel Cohen souligne cependant que "lorsqu'on dit que l'ISF va restaurer la croissance, on se moque du monde". "C'est impossible qu'une baisse de taxe de trois milliards restaure la croissance française, quelles que soient les simulations qu'on peut faire avec le retour des exilés fiscaux", a-t-il expliqué.