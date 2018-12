publié le 06/12/2018 à 07:27

À Paris, les hôteliers et les restaurateurs déplorent une baisse de leur chiffre d'affaire après les manifestations des "gilets jaunes". 35.000 nuitées ont été déjà annulées pour décembre depuis le début du mouvement, car les touristes se méfient. Annulations de dernières minutes ou départs accélérés, la peur du mouvement social se fait sentir.



Serge Cachan, qui dirige un hôtel près des Champs-Élysées, rapporte même avoir reçu des mails d'annulations influencés par le gouvernement japonnais, qui déconseille de venir à Paris "pour cause de danger", explique-t-il au micro de RTL. "De Paris, ville de rêves à Paris, ville de cauchemars, il n'y a qu'un samedi qui sépare", résume l’hôtelier. Un cauchemar qui pourrait avoir des conséquences "catastrophiques" pour le tourisme dans la capitale.

Selon les professionnels du secteur, le rythme des réservations pour les fêtes de fin d'année a ralenti de moitié depuis le week-end dernier. De son côté, le chef de l'État a fait savoir mercredi 5 décembre dans la soirée qu'il ne reviendrait pas sur la réforme de l'ISF, qui on le rappelle, a exempté les placements, actions, assurances vies et valeurs mobilières. Pas de quoi calmer la colère des "gilets jaunes" donc, dont les nouvelles manifestations menacent d'être toujours aussi virulentes, samedi prochain à Paris.

À écouter également dans ce journal :

"Gilets jaunes" - Faut-il craindre le pire à Paris, samedi ? L'Élysée redoute une manifestation d'une très grande violence. Les "gilets jaunes" ne désarment pas après que l'exécutif ait pourtant lâché du lest avec la suppression des taxes pour l'année prochaine, mais pas question de revenir sur la réforme de l'ISF.



Justice - Le maire de Beaune, en Côte-d'Or, Alain Suguenot, sa femme et leur fille ont été mis en examen tous les trois. Ils sont soupçonnés de malversations financières. L'ancien député LR aurait détourné ses indemnités parlementaires à des fins privées, ce qu'il nie fermement.



International - Aux États-Unis, une image rare a fait le tour du monde : les couples Trump, Obama, Clinton et Carter assis au premier rang de la même église pour écouter l'éloge funèbre de George Bush fils, qui n'a pu retenir ses larmes lors de la cérémonie en hommage à son père.