publié le 05/12/2018 à 22:32

Malgré les annonces de l’exécutif pour apaiser la colère des "gilets jaunes", une manifestation est toujours prévue samedi 8 décembre à Paris. Après les dégradations du week-end dernier, l'exécutif redoute une nouvelle explosion de violence, voire pire. Au plus haut sommet de l'État, on n'hésite plus à parler de foyers de guerre civile qui pourraient prendre prendre forme en plusieurs points du territoire.



Selon une source gouvernementale, des "gilets jaunes" chercheraient à s'armer pour venir à Paris samedi. Une radicalisation pointée du doigt par le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux ce midi, en prenant pour exemple l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay le week-end dernier.

L'exécutif redoute une reproduction de ces scènes samedi. Selon un ministre, les préfets sont très inquiets d'une coagulation de plusieurs contestations ; avec les lycéens par exemple.

Alors y-a-t-il aussi une volonté de dramatisation de l'exécutif quand il parle de guerre civile ? C'est ce qu'ont dénoncé à plusieurs reprises Jean-Luc Mélenchon, tout comme Marine Le Pen. Il s'agit, selon eux, d'une tactique visant à décourager une nouvelle mobilisation des "gilets jaunes".