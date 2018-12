publié le 05/12/2018 à 23:01

"Je ne veux pas de ça pour mes enfants". C'est le cri du cœur d'une mère de famille dans Dossier Tabou : "gilets jaunes", la colère des Français oubliés diffusé ce mercredi sur M6. Avec son mari Erwan, Valérie loue une maison 600 euros par mois à La Baussaine à 25 kilomètres de Rennes (Ille-et-Vilaine). Avec 2.500 euros de revenus par mois, quatre enfants à charge et les factures du quotidien, impossible pour le couple de faire la moindre économie.



À découvert chaque mois, pas de place pour les nouveaux achats. "Cette année pour Noël on s'était dit 'on va s'offrir un canapé parce que celui-là il a l'âge qu'il a' et puis, bah non ça ne va pas être possible", regrette cette aide à domicile âgée de 48 ans.



"Ça me saoule de me dire que je ne peux même pas me payer mon canapé alors que je bosse comme une malade. C’est dur, c’est vraiment compliqué", confie-t-elle en larmes. "J’ai pas envie de ça pour mes enfants. Nous on va faire avec, mais je ne veux pas ça pour eux, je ne veux pas qu'ils commencent leur vie comme ça".

Et d'ajouter : "Il ne faut pas que ça s'éternise cette situation-là parce que les gens vont vraiment péter un câble. Il faut que ça change, il faut qu'on nous écoute et il faut vraiment qu'on arrête de nous oublier".