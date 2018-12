publié le 05/12/2018 à 21:42

Donald Trump et quatre ex-présidents américains ont assisté ce mercredi 5 décembre aux funérailles solennelles de George H.W. Bush, décédé à l'âge de 94 ans le 30 novembre dernier. Un rare moment d'unité dans une Amérique divisée.





Le Prince Charles, la chancelière allemande Angela Merkel, le roi de Jordanie Abdallah II et la reine Rania, le président polonais Andrzej Duda accompagné de Lech Walesa, ainsi que plusieurs autres dignitaires étrangers sont également attendus dans la Cathédrale nationale de Washington.



Fait notable, Donald Trump ne devrait pas prendre la parole. Mais depuis le décès de George H. W. Bush, 41e président américain, l'actuel locataire de la Maison Blanche multiplie les signes de respect.

Un héros des États-Unis

George H. W. Bush est l'homme qui a signé la fin de la Guerre froide. Mais George Bush est aussi perçu comme un "looser", le seul président américain qui n'a pas été réélu. Il avait pourtant tout pour réussir. Une image de héros. Un bon petit soldat qui s'est engagé juste après Pearl Harbor, le jour de ses 18 ans, pour devenir le plus jeune aviateur de l'US Navy.



Son avion sera abattu au dessus du Pacifique, et il n'oubliera jamais la chance qu'il a eu de survivre. Son autre atout, c'est sa femme, Barbara, épousée en 1945. La grand mère de l'Amérique. Seule la mort les a séparés.



Et puis Bush Senior, c'est un CV en béton. Formé à Yale, il a fait fortune dans le pétrole. Deux mandats à la Chambre des représentants, ambassadeur à l'ONU, diplomate en Chine, patron de la CIA... Et huit années à la Maison Blanche comme vice-président de Ronald Reagan, avant de lui succéder de façon plutôt brillante.

> États-Unis : les obsèques de George H. W. Bush devant une Amérique unifiée Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 02:20 | Date : 05/12/2018