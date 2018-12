publié le 17/12/2018 à 13:49

À une semaine du réveillon de Noël, de nombreux Français envisagent de servir du poisson. Mais selon une étude d’UFC que Choisir, 86 % des poissons vendus en supermarché sont péchés selon des méthodes qui ne respectent pas la biodiversité. Et l’affichage n’est pas toujours très clair quant à savoir si l’on participe ou non à la disparition de certaines espèces.



Alors comment consommer de façon plus écoresponsable ? Il existe un moyen d’en savoir plus sur les étiquettes : la méthode de pêche est obligatoirement indiquée. Il est donc préférable de choisir la "pêche à la ligne" ou "l'hameçon". À l’inverse, il vaut mieux éviter la pêche au chalut, ces immenses filets qui raclent le fond de la mer.

"Préférez plutôt le lieu noir, le merlan, les harengs, le maquereau. Et proscrire les poissons de grand fond du fait de la grande fragilité de leur stock. Il faut éviter le sabre noir, le grenadier ou la lingue", explique à RTL Olivier Andrau, l’homme qui a réalisé l'étude pour l'UFC que choisir.



À écouter également dans ce journal

- Lyon et le PSG connaissent donc leurs adversaires pour les 8èmes de finale de la prestigieuse Ligue des Champions. Le tirage au sort vient d'avoir lieu à Nyon en Suisse. Le PSG se retrouve donc face à Manchester United, de son côté, Lyon se mesurera à Barcelone.



- La société Vinci Autoroutes a décidé d’inviter les automobilistes qui n’ont pas pu s’acquitter de leur péage à payer le montant "correspondant à leurs trajets". Pour cela, il faut néanmoins que les conducteurs aient bien été identifiés grâce aux caméras qui scrutent les plaques d'immatriculation aux entrées et sorties des barrières d'autoroute.



- Six jours après l'attentat de Strasbourg qui a coûté la vie à cinq personnes et en a blessé onze autres, un proche de Cherif Chekatt va être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction antiterroriste à Paris pour une mise en examen. Un homme de l'entourage du terroriste soupçonné de lui avoir fourni le revolver qu'il a utilisé au moment de l'attentat.