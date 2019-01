avec Martial You et Marie Sasin

1,6% environ, c'est le taux moyen versé aux épargnants sur les fonds Euro, ce qui couvre tout juste l'inflation. Le rendement des assurances-vies ne cesse de baisser depuis la crise financière. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que le rendement de l'assurance-vie se cale sur les taux d'intérêts pratiqués par la Banque Centrale Européenne.



Or, depuis des années, les taux sont historiquement bas et certains produits ont même des taux négatifs. Impossible dans ces conditions de redonner plus que l'inflation aux Français. Unique en son genre. Depuis 25 ans, on n'a jamais connu un taux de rendement de l'assurance-vie au même niveau que l'inflation. C'était toujours au-dessus.

Comme il y a une grosse inertie dans ces placements, si l'inflation repartait dans les prochaines années, on pourrait même avoir un rendement inférieur au coût de la vie. Y a-t-il encore des placements sûrs et rentables ?

L'assurance-vie reste rentable. C'est tout le paradoxe. L'assurance-vie rapporte peu mais c'est le placement le plus simple, le plus sûr et le plus rentable en ce moment. Le Livret A rapporte 0,75% et il devrait être plus bas. Le PEL est à 1%. Les livrets bancaires rapportent 0,26% et la bourse est fébrile. Les autres placements qui rapportent plus comme les FCPI ne garantissent pas le capital et sont plus complexes.

Explosion à Paris – L’enquête se poursuit après l’explosion samedi 12 janvier à Paris, rue de Trévise. Selon la propriétaire de la boulangerie dévastée dans l'explosion, "tout fonctionnait à l'électrique" dans cette boulangerie, "les fours etc.". Interrogée par RTL, elle avoue ne pas saisir comment l'accident a pu se produire : "On ne sait pas ce qui s'est passé".



Grand débat – La secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique Emmanuelle Wargon et le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu ont été chargés d'organiser le grand débat national, a annoncé RTL.



Cesare Battisti - L'avion qui transportait l'ex-militant d’extrême-gauche est arrivé à Rome. Il avait été condamné par contumace pour quatre meurtres et après 38 ans de cavale, il a été expulsé par la Bolivie.