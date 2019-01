publié le 14/01/2019 à 09:55

Incompréhension à la boulangerie de la rue de Trévise après la violente explosion de samedi matin qui a fait quatre morts. Selon la propriétaire de l'établissement dévasté dans l'explosion, "tout fonctionnait à l'électrique" dans cette boulangerie, "les fours etc."



Interrogée par RTL, elle avoue ne pas saisir comment l'accident a pu se produire : "On ne sait pas ce qui s'est passé". Pour la propriétaire, le gaz viendrait "d'un appartement voisin". Elle se rendait sur les lieux avec son mari "comme tous les samedis matins" avant que ne retentisse la déflagration. "À une minute près, on y passait", raconte-t-elle.



L'enquête se poursuit

Dimanche, les pompiers continuaient à sécuriser le quartier et les "opérations pourraient se poursuivre une bonne partie de la semaine". Il est encore "trop tôt pour identifier la cause de cet accident", indiquait le directeur exécutif de GRDF, Christian Buffet. Il s'agit, selon lui, d'un "accident assez exceptionnel, le plus grave et avec la plus grande ampleur depuis plus de dix ans". Le bilan s'est alourdi hier à quatre morts.