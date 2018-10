publié le 31/10/2018 à 13:25

C'est l'un des marqueurs en matière de pouvoir d'achat sur lequel le gouvernement s'appuie : la suppression totale des cotisations chômage et assurance-maladie. Elle est entrée en vigueur au 1er octobre et doit donc se retrouver sur les feuilles de paie des salariés en ce moment même. Cela signifie un salaire net plus élevé ce mois-ci que le mois dernier. Pour un salarié au smic, c'est un gain de 216 euros bruts par an et jusqu'à 732 pour les salaires aux alentours de 4.500 euros



Tous les salariés n'ont pas encore pu réaliser si leur paye avait changé. Nombreux sont ceux qui n'ont pas encore reçu leur fiche de paie. Il leur faudra donc encore patienter quelques jours pour voir l'augmentation. Et puis il y a ceux qui n'ont pas encore regardé ou qui n'étaient pas au courant.

Jean travaille dans une boutique de téléphonie. Il a pu comparer les montants de ses salaires de septembre et octobre. Cette cotisation en moins lui fait gagner 19,20 euros en plus par rapport au mois précédent. "C'est intéressant quand on compare avec les augmentations que l'on peut avoir ; c'est toujours ça de gagné", pour lui.

À écouter également dans ce journal

Économie - Ascoval va probablement être repris par le petit groupe franco-belge Altifor. "Une offre solide", estime le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.



Société - Le gouvernement qui dévoile son Plan hiver ce mercredi a annoncé que 14.000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires seraient ouvertes en cas d'épisode de grand froid.



Politique - Emmanuel Macron est attendu à Honfleur avec son épouse selon le journal Ouest France. Le couple présidentiel y sera pour deux jours de congés.



Santé - François Bourdillon, le directeur général de Santé Publique France, a annoncé au micro de RTL ce mercredi 31 octobre le lancement imminent d'une enquête sur tout le territoire dans l'affaire des bébés nés sans bras dans l'Ain.