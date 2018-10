publié le 31/10/2018 à 11:20

La chanteuse américaine Selena Gomez a dû rendre sa précieuse couronne de reine d'Instagram. Elle vient d'être très officiellement doublée par la star du ballon rond Cristiano Ronaldo. L'attaquant de la Juventus Turin comptabilise désormais 144,6 millions d'abonnés à son compte contre 144,4 pour l'interprète de Back To You.



La chanteuse ne suit que 49 personnes (d'autres célébrités comme Taylor Swift, Jennifer Lopez ou l'acteur Timothée Chalamet) alors que le footballeur est légèrement plus généreux en étant lui-même abonnés à 418 autres comptes (parmi lesquels : Blaise Matuidi, le fils de Zinedine Zidane Enzo, Emily Ratajkowski ou encore Jean-Claude Van Damme). Les internautes apprécient sans doute le mélange de ses exploits sportifs, de ses photos de famille, de ses selfies et de ses muscles saillants, arguments forts pour vendre sa gamme de sous-vêtements.

Ces stars sont encore loin du compte le plus suivi du réseau social : le compte officiel d'Instagram (naturellement) qui compte 260 millions d'abonnés.