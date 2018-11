Cristiano Ronaldo se paye un apéro à 30.000 euros

publié le 16/11/2018 à 15:14

Non retenue avec la sélection portugaise et toujours dans la tourmente après les accusations de viol dont il fait l'objet, Cristiano Ronaldo a décidé de ne pas se laisser abattre. En voyage à Londres avec sa compagne et son fils, l'attaquant portugais a dépensé 30.000 euros dans un bar huppé de la ville d'après le Sun, qui relate l'anecdote.



Venu notamment assister au Masters de tennis, la star du football en a profité pour passer du bon temps au Scott's, un bar londonien très chic. Accompagné de deux amis et de sa compagne, il y ont simplement bu l'apéritif. À l'occasion du premier anniversaire de sa fille Alana Martina, le portugais a commandé une bouteille de Richebourg Grand Cru, le vin le plus cher du monde, pour 18.000 livres (20.000 euros).

Les quatre amis ont poursuivi avec une bouteille de Petrus à 10.000 euros, qu'ils n'ont pas pu terminer, ne voulant pas rater le match entre Novak Djokovic et John Isner. "La note était de 27.000 livres (30.000 euros), Ronaldo n'a même pas cligné des yeux", raconte le personnel du restaurant au journal britannique.