États-Unis : Istagram teste les "likes" masqués

et AFP

publié le 09/11/2019 à 06:38

C'est un test qui pourrait légèrement bouleverser les pratiques d'un des réseaux sociaux les plus connus au monde. Instagram va en effet masquer, pour une petite partie de ses utilisateurs américains, le nombre de "likes" recueillis par les contenus postés à partir de la semaine prochaine, dans la foulée de plusieurs tests similaires dans d'autres pays. Cette expérience est faîte dans le but de diminuer la pression sociale sur le réseau.

"Nous avons testé la possibilité de rendre les likes privés dans plusieurs pays. Nous étendons ces tests à une petite portion des gens aux Etats-Unis la semaine prochaine. Nous avons hâte de voir les retours d'expérience", a tweeté Adam Mosseri, patron de la plateforme mobile propriété de Facebook, vendredi 8 novembre.

Instagram, très populaire chez les jeunes, avait commencé à masquer les "likes" en mai au Canada, puis dans six pays (Australie, Italie, Irlande, Japon, Brésil, Nouvelle-Zélande) en juillet, assurant vouloir diminuer le stress chez ses utilisateurs après des critiques sur les risques de l'application pour la santé mentale.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmosseri%2Fstatus%2F1192984329091043328&widget=Tweet

Plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde

Avec cette manœuvre, les utilisateurs concernés ne pourront plus voir combien de "j'aime" reçoivent les posts des autres. Ils pourront toujours voir le nombre de "likes" sur leurs propres posts mais en cliquant sur une page différente. Pendant les tests, Instagram avait précisé que les outils de mesure des entreprises utilisant la plateforme pour promouvoir leurs produits n'étaient pas affectés.

La communauté Instagram est l'une des plus grande au monde avec plus d'un milliard d'utilisateurs. "Nous faisons cette expérience parce que nous souhaitons que nos utilisateurs se concentrent sur les photos et les vidéos partagées, pas sur le nombre de j'aime qu'ils recueillent", avait déclaré un porte-parole de la plateforme en juillet. "Nous ne voulons pas qu'Instagram donne l'impression d'être une compétition."

Une étude conduite en 2018 aux Etats-Unis par le Pew Research Center a montré que 72% des adolescents du pays utilisaient Intagram et que près de 40% d'entre eux se sentaient obligés de ne partager que les contenus ayant rassemblé beaucoup de "likes" ou de commentaires. Par ailleurs, Facebook envisage également de ne plus afficher publiquement le nombre de mentions "likes" ou "j'aime" récoltés par les contenus.