Impôts : les erreurs à ne pas commettre dans sa déclaration de revenus

publié le 29/05/2020 à 06:04

Il ne vous reste plus que quelques jours selon votre département de résidence pour remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Pour la grande majorité des contribuables, elle se fait en ligne. Mais il y a quelques erreurs à ne pas faire sur impot.gouv.fr.

Première erreur, alors que les données sont pré-remplies, on peut être tenté de ne pas vérifier les revenus proposés par l'administration fiscale. D'une part, il peut y avoir eu erreur dans la saisie, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau de l'entreprise qui a fourni ces informations. Certains revenus à déclarer ont aussi pu être oubliés : à vous de vérifier.

Deuxième erreur, ne restez pas seul si vous avez un problème, ou pire, ne remplissez rien au hasard. S'il est demandé d'éviter de se déplacer dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, vous pouvez obtenir de l'aide soit directement via le service de messagerie dans votre espace personnel, soit en appelant le 0809.401.401 (prix d'un appel local). Vous obtiendrez gratuitement de l'aide de la part des services des impôts.

Troisième erreur, ne laissez pas une erreur dans votre déclaration, même si vous vous en rendez compte après l'avoir définitivement validée. La correction reste toujours possible en ligne, même après signature. Si vous ne pouvez plus la modifier sur votre espace personnel, il est toujours possible de le faire en écrivant aux services des impôts.