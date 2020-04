Impôts sur le revenu : comment faire votre déclaration ?

publié le 20/04/2020 à 13:15

La déclaration de revus avait été reportée en raison du la crise du coronavirus, mais dès ce lundi 20 avril il faudra s’y mettre. Cependant, le délai s’étend jusqu’à début juin afin d’effectuer sa déclaration aux impôts. 16 millions de foyers paient l’impôt sur le revenu en France, et en temps normal cela rapporte un peu plus de 70 milliards d’euros à l’État.



Mais on pourra cette année ajuster son taux d’imposition si on a été touché par le chômage partiel, ce qui concerne un salarié sur deux en cette période d’épidémie de Covid-19. On peut alors s’attendre à un volume d’impôts moins important.



Cependant, 12 millions de contribuables n’auront rien à faire. Si votre situation n’a pas changé : même adresse, même situation familiale, même salaire, pas de crédit d’impôt ; alors vous allez recevoir un mail ou un courrier de l’administration fiscale qui aura rempli automatiquement votre déclaration.



Dans ce cas, pas besoin de répondre, le silence vaudra accord. Il faudra juste vérifier que les montants sont exacts, c’est de votre responsabilité. S’il y a le moindre changement à faire vous devrez tout remplir comme avant, tout comme si vous êtes travailleur indépendant ou agriculteur, ou si vous verser une pension alimentaire.