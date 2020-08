Immobilier : il veut annuler l'achat de son appartement sur plan après des retards

publié le 26/08/2020 à 12:08

En 2016, Christophe et son épouse vendent un bien immobilier. Pour optimiser le produit de cette vente, leur conseiller bancaire leur propose d’investir dans un achat à but locatif. Le couple trouve l’idée intéressante, d’autant qu'il profiterait d’une défiscalisation de ses loyers pendant six ans.

Suite à plusieurs propositions de leur conseiller, ils optent pour un achat sur plans, avec livraison de l’appartement au quatrième trimestre 2017. Le 16 septembre 2016, Christophe signe le contrat de réservation avec un promoteur dans son agence bancaire pour un prix global de 139.000 euros. Les travaux débutent bien. Mais, en décembre 2017, le promoteur appelle le couple. L’homme leur annonce un retard de quelques mois. Sur le coup, les deux acquéreurs restent optimistes. Sauf qu’en mars 2018, ils reçoivent un nouveau courrier. Et là, ce n’est plus la même musique…

Le promoteur explique se retrouver en procédure judiciaire avec un sous-traitant et annonce à Christophe et sa femme un nouveau report. Malgré son discours rassurant, le couple constate que le chantier ne reprend pas. La livraison est repoussée à fin 2018, puis successivement à début 2019, à fin 2019 et à juillet 2020…

Mais cet été, rien n’est encore réglé puisque Christophe reçoit un nouveau courrier lui expliquant cette fois qu’une expertise judiciaire est prévue. Et cette fois-ci, aucune date n'est communiquée. C’en est trop ! Christophe décide d’annuler la vente tout en réclamant le remboursement des 35.480 euros déjà versés à ce jour. Sans succès pour le moment.

Alors que Christophe pensait amortir son achat avec les loyers d’un locataire à partir de début 2018, il se retrouve à rembourser 926 euros par mois à sa banque pour cet achat. Ces versements pèsent sur son budget et sa vie de tous les jours ainsi que dans ses projets professionnels (Christophe et sa femme veulent tout lâcher pour devenir agriculteurs). Christophe a décidé de contacter Julien Courbet et son équipe pour que le promoteur accepte l'annulation de la vente et que la banque rembourse les 35.480 euros du crédit déjà versés (le promoteur, lui, a pour l’instant touché 115.400 euros).

