Elle achète une maison et découvre de l'amiante sur sa toiture

Elle achète une maison et découvre une forte présence d'amiante

publié le 25/08/2020 à 13:57

En 2017, Sylvie achète une maison. Elle vérifie évidemment tous les diagnostics obligatoires celui sur l'amiante ne mentionne pas la présence de cette matière hautement toxique. Pourtant, en septembre 2018, Sylvie remarque la présence de plaques ondulées, en fibro-ciment, posées sur la toiture-terrasse. Elle soupçonne alors la présence d’amiante et décide d’écrire à la vendeuse, au diagnostiqueur, à l’agence immobilière et à sa protection juridique.

Des expertises sont alors menées. Elles confirment la présence d’amiante et par conséquent, la faute du diagnostiqueur. Le désamiantage est estimé à 7.000 euros et la réfection de la toiture à 8.000 euros, soit un total de 15.000 euros. Et selon les experts, seul le coût du désamiantage peut être imputé au diagnostiqueur.

Pourtant, depuis plus de deux ans, impossible d’obtenir gain de cause : l’assureur du diagnostiqueur, qui a pourtant accepté d’ouvrir un dossier sinistre, finit par annoncer que le contrat était résilié au moment de la déclaration du sinistre. Son nouvel assureur, lui, dit qu’il n’est pas concerné, puisque le sinistre a eu lieu avant la souscription. Au final, tout le monde se renvoie la balle et personne ne veut prendre en charge ce désamiantage.

Sylvie se sent lésé, car elle considère que si elle avait su qu’il y avait de l’amiante dans le toit et ces travaux à réaliser, elle n'aurait pas acheté la maison. Elle a décidé de contacter Julien Courbet et toute son équipe afin d'obtenir la prise en charge des travaux de désamiantage, soit par le diagnostiqueur lui-même, soit par son assurance.

