Handicap : en fauteuil, elle ne peut pas prendre de douche depuis 12 mois

publié le 16/01/2020 à 09:20

Michèle a 65 ans, est handicapée et se déplace en fauteuil. Début juin 2018, elle entre dans un logement social. A la signature de son bail, elle fait remarquer que l’appartement comporte une baignoire qu’elle ne peut pas utiliser en raison de son handicap.

Le bailleur lui garantit donc l’installation d’une douche et de toilettes adaptées, dans le cadre de la réhabilitation de son logement. Elle remplit un dossier « demande d’aménagement de logement». Les mois défilent et rien ne se passe, elle fait donc une première relance en octobre 2018. Quelques mois plus tard, elle signale aussi des problèmes d’humidité. Des travaux commencent en juillet 2019 : des toilettes sont installées et la baignoire est retirée en décembre. Mais l’installation de la douche pose problème : celle qui est sur le point d’être posée est beaucoup trop petite pour qu’elle puisse se doucher en fauteuil. Elle refuse donc l’installation.

Depuis, elle relance son bailleur pour savoir quand la douche adaptée sera installée, mais elle n’a aucune réponse. En attendant, sa salle de bains est laissée telle quelle, avec un trou à la place de la baignoire.



