Logement social : Comment y accéder

publié le 20/11/2019 à 20:07

Le cas d'Antoine



En mars, Antoine fait une demande de logement social pour lui, sa compagne et son enfant de deux ans. Le 30 août, on lui répond que son dossier est complet et qu’il passe en commission le 3 septembre. A l’issue de cette commission, il reçoit un courrier l’informant de l’attribution d’un logement T3 pour sa famille. Il visite le logement le 5 septembre et signe sur place un bon d’acceptation. 10 jours plus tard, il relance la personne chargée des attributions pour savoir quand lui seront remises les clés. Elle lui dit d’abord qu’il faut attendre la remise en état de l’appartement. Puis elle le rappelle pour lui dire que finalement, son dossier ne passe pas parce que sa pièce d’identité est en cours de renouvellement. Elle était pourtant informée de cette situation depuis le début, puisqu’il a fourni tous les justificatifs du renouvellement en cours. Mais il ne reçoit aucun écrit lui disant que son attribution de logement est annulée… jusqu’au 13 novembre, où un mail l’informe qu’étant donné l’absence de pièce d’identité, son logement va être attribué à quelqu’un d’autre. Malgré le soutien de la mairie et un courrier d’une avocate, la société d’HLM ne veut rien savoir.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr