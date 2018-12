publié le 04/12/2018 à 08:38

Entre les graves dégâts commis par des manifestants et le ralentissement de l'activité provoqué par les nombreux blocages, le mouvement des "gilets jaunes" affecte plusieurs secteurs de l'économie française. Le mouvement de contestation ne semble pourtant pas troubler la Bourse de Paris.



Il est en effet assez singulier de constater que les émeutes n'ont pas empêché le CAC 40 de repasser au-dessus de la barre des 5.000 points. Mais le phénomène n'est pas si surprenant, car les inquiétudes politiques ne sont pas celles des analystes financiers. Du moins pas encore. Les marchés ne se déterminent pas en fonction de la couleur du gilet, mais des mouvements de l’économie internationale.

Or l'économie mondiale se détend, notamment grâce au moratoire signé entre les États-Unis et la Chine lors du G20 de Buenos Aires (Argentine). Conséquence de cet accord : le spectre d’une guerre commerciale dévastatrice s’éloigne. Les entreprises du CAC 40, qui font leurs affaires dans le monde entier, vont en tirer parti. Enfin, la traditionnelle vague de transactions de fin d’année va enfin se débloquer. Cette conjonction de facteurs tire les indicateurs vers le haut.

Effondrement du prix du baril

Le panorama général est également plus serein. D’autant plus que le coup de chaud pétrolier est derrière nous : le prix du baril qui a enflammé les prix à la pompe et les "gilets jaunes" le mois dernier, s’effondre. Il a ainsi perdu 30% en 30 jours. C’est une hypothèque en moins sur l’activité des entreprises et sur le pouvoir d'achat des ménages.



Il faut toutefois rester prudent, car deux menaces persistent. Une conclusion plus brutale que prévue du Brexit pourrait secouer la barque, de même qu'un abandon du cessez-le-feu commercial, technologique et politique entre les États-Unis et la Chine.

Stimuler le moral des entreprises

Ces évolutions positives sont susceptibles de stimuler le moral des entreprises et des ménages français. Mais avant de sonner le cor, il faudra soigneusement déchiffrer la partition. La fin d’année est poussive en France : nous enregistrons la plus faible progression de la production industrielle depuis 26 mois, une baisse des commandes aux entreprises, une stagnation de l’emploi et une hausse des coûts en novembre.



Le bilan des blocages et des violences des mouvements "gilets jaunes" ne vont pas améliorer le paysage. Concrètement, il va falloir relancer une machine qui est plutôt en marche arrière.

Le plus

On soulignera la disparition d’Albert Frère. Cette figure du business européen, véritable génie des affaires aura bâti un empire transfrontière de 15 milliards d'euros. Parmi ses faits d’armes, il aura tenu, à la fin du siècle dernier, un rôle éminent dans le développement de RTL.

La note du jour

05/20 aux ministres des Transports européens, qui ont échoué une nouvelle fois à s'entendre sur la refonte des règles sociales et de concurrence concernant les 5 millions de routiers qui circulent sur le Vieux Continent.