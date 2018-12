publié le 02/12/2018 à 03:14

La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping s'est "très bien passée", a fait savoir la Maison Blanche sans donner de détails immédiatement sur cette réunion, point d'orgue d'un sommet du G20 désaccordé en Argentine.



Le dîner de travail, autour d'une pièce de boeuf argentin et de pancakes, s'est achevé après plus de deux heures, et s'est "très bien passé", a assuré le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow. La Maison Blanche a indiqué qu'un communiqué serait publié sous peu sur cette rencontre entre les deux grandes puissances économiques mondiales, engagées dans une périlleuse escalade commerciale.

"Nous finirons par faire quelque chose de positif pour la Chine et les États-Unis", avait promis le président américain au début de cette rencontre. Son homologue chinois s'était dit "impatient" d'entamer la discussion. La surenchère de droits de douanes entre la Chine et les États-Unis pèse déjà sur la croissance mondiale. Le FMI estime qu'à court terme le PIB mondial pourrait être réduit de 0,75% en raison de l'accroissement des tensions commerciales.