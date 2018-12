publié le 03/12/2018 à 21:05

L'entrepreneur belge Albert Frère, l'homme le plus riche de la Belgique selon le classement Forbes, est décédé à l'âge de 92 ans. C'est sa holding qui a annoncé la nouvelle ce lundi 3 décembre.



"GBL a la tristesse d'annoncer la mort d'Albert Frère. Pendant plus de trois décennies, sous son impulsion, GBL est devenue une des plus grandes holdings d'Europe. Ses qualités professionnelles et humaines ont profondément marqué notre groupe", peut-on lire dans le communiqué.



"Sans diplôme et sans capital, mais doué d'un culot de corsaire malouin et d'un sens des affaires de paysan auvergnat". Tel était Albert Frère, selon un biographe qui met à mal la légende. Non, il n'était pas le fils d'un marchand de clous mais celui d'un petit patron ferronier. Sans diplôme peut-être, mais doté d'un goût prononcé pour l'argent. Une vraie rage d'amasser dit-on. Doué aussi d'une audace proche du courage, et d'une intuition assez imparable, on le compare à Warren Buffet.

C'est ainsi que l'autodidacte va devenir un roi de la sidérurgie, en misant sur l'acier au bon moment. "C'est le premier million qui compte", aimait-il dire. En France, Albert Frère est le roi du CAC40 avec des participations chez Total, Suez, Pernod-Ricard, Lafarge, M6.



Une cascade de holdings. Minimum d'investissement, maximum d'influence. On le dit parfois liquidateur de la Belgique, car il a racheté plusieurs fleurons vendus ensuite à l'étranger, dont le groupe RTL. Ainsi va la mondialisation, répondait-il. C'est ainsi qu'il est devenu l'une des plus grosses fortunes du monde. Un peu plus de 6 milliards d'euros... Tout à l'instinct et à la tchatche.