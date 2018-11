publié le 28/11/2018 à 07:59

D'après le sondage OpinionWay pour RTL, LCI et Le Figaro, près de 8 Français sur 10 sont encore en colère ce mercredi 28 novembre. La raison : l'absence de solution concernant le pouvoir d'achat délivrée par le président dans son discours du mardi 27 novembre. Et l'explication est très simple : nos caisses sont vides, la France vit à crédit depuis le 15 novembre. Très concrètement, nous payons nos dépenses publiques, nos fonctionnaires, nos armées avec de l'argent que l'on est obligés d'emprunter sur les marchés financiers.



Conséquence : toute dépense supplémentaire ou toute annulation de taxe se traduirait par une aggravation de notre déficit, le gouvernement considère qu'il ne peut donc plus étirer l'élastique. Il ne faut pas non plus oublier que l'annulation de la taxe carbone est un dossier à 7 milliards d'euros qu'il faut encore trouver. D'autre part, le gouvernement n'a toujours pas finalisé à l'Assemblée nationale le budget 2019. Il ne peut donc pas encore faire de promesse ou toucher à ses lignes de crédit.



Du coup, pas de pouvoir d'achat ?

Dans la conjoncture actuelle, distribuer du pouvoir d'achat n'est franchement pas l'option la plus facile. Tout d'abord parce que l'économie ralentit en France, comme elle ralentit partout en Europe, ce qui veut dire qu'on va produire moins de richesses et que les Français auront moins de grain à moudre.

Et ensuite parce que le président a déjà tiré ses principales cartouches : il a utilisé l'annulation de la taxe d'habitation pour beaucoup de Français, et il a ensuite baissé les cotisations sociales sur le chômage et la maladie. Ces deux actions, qui devaient faire monter le curseur du pouvoir d'achat, ont déjà été oubliées par les Français. Désormais, les citoyens sont ailleurs, engloutis par le coup de chaud pétrolier.

Quelle solution pour calmer la colère ?

En termes de distribution de pouvoir d'achat, qui représente la revendication fédératrice des "gilets jaunes", Emmanuel Macron est dans une nasse. Le président a fait le pari du temps long. Ses réformes ne pourront avoir des effets que dans la durée. Or, ce qui est possible par temps calme ne l'est pas lorsque ça chauffe de tous les côtés.



Le président est donc démuni face à cette grogne : il paye une addition d'un problème qu'il avait identifié pendant la campagne, c'est-à-dire l'absence de réorganisation des dépenses publiques. On ne les contrôle pas, donc les déficits et la dette continue de cavaler, ce qui menotte toutes les initiatives du président : il ne peut pas alléger la charge fiscale, ni simplifier nos vies, ni encore remodeler en profondeur la qualité des services publics dont les Français disent qu'ils ne sont pas satisfaits pour le prix qu'ils considèrent payer.



Réformer sans trop de douleurs coûte finalement très cher. Nous sommes fauchés : l'augmentation du pouvoir d'achat n'est donc pas pour le président une solution à court terme.

