Ses courses, Alicia les transforme en chasse au trésor. “Je regarde toujours à droite, à gauche si je vois des bons de réduction. Là par exemple j'en vois”, explique cette mère de famille à l’affût de la moindre remise dans ce supermarché de Bessoncourt, dans le Territoire de Belfort.



Alicia est ce qu'on appelle une "optimisatrice". Elle ne se contente pas de traquer les promotions, elle les cumule. “Là, le paquet (de brioches) est à moins 30%, je vais remettre un bon de réduction à 50 centimes et sur l'application je me ferai rembourser 40 centimes”, calcule-t-elle.



Tout ce qu'elle achètera ce jour-là sera ainsi à prix cassés. “J'aurais dû payer 52.85€, et là j'ai payé 33.45€”, constate la jeune femme. Et ce n’est pas terminé. Une fois chez elle, avant de ranger ses courses, Alicia prend en photo son ticket de caisse et scanne tous ses codes-barres.



Autant de preuves d'achat qu'elle envoie ensuite à des applications mobiles, comme Quoty, Coupon Network, ou encore Shopmium. Des sociétés qui lui rembourseront à leur tour une partie de ses courses, qui au final lui auront coûté 5€ au lieu de 53€.

Remboursement contre informations

“Le ticket arrive dans notre système il va être traité et vérifié. Sous quelques heures son ticket va être validé et sous 24-48h il va être remboursé sur son compte bancaire”, explique Julien Thooris, directeur des ventes de Shopmium.



Biscuits, boissons, produits laitiers ou produit d'hygiène… Ce spécialiste du remboursement de produits travaille avec plus de 400 marques, avec qui il partage des informations sur leurs clients : sexe, catégorie socioprofessionnelle, zone d'habitation...

Des données précieuses récoltées grâce à un questionnaire envoyé avec chaque remboursement : où avez-vous acheté ces produits ? Le connaissiez-vous ? Le rachèteriez-vous ? Près d'un client sur deux y répond, une mine d'or pour les enseignes qui consentent chaque année, à près de 500 millions d'euros de réduction.