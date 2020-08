Aides sociales : le calendrier des versements de la rentrée et de la fin d'année

publié le 09/08/2020 à 14:02

Elle est souvent très attendue à la veille de la rentrée. Le versement de l'allocation de rentrée scolaire est prévue pour le vendredi 14 août en France et dans les Outre-mer (hormis la Réunion et Mayotte où elle a déjà été versée. RTL.fr vous propose de découvrir le calendrier des versements des six prochains mois.



En général, les allocations versées par les caisses d'allocations familiales (CAF) le sont le 5 de chaque mois. Si le 5 tombe un week-end ou un jour férié, la Caf procède au paiement le jour ouvré le plus proche. Il est possible d'avoir un délai d'apparition sur le compte dû aux délais de traitements bancaires, souvent de 3 jours au maximum.

Pour rappel, il vous est possible d'évaluer vos droits à prestation en ligne. L'État a mis en place un simulateur officiel sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr.

Le calendrier des versements

Allocation de rentrée scolaire 2020 : vendredi 14 août 2020

Allocations d'août 2020 : vendredi 4 septembre 2020

Allocations de septembre 2020 : lundi 5 octobre 2020

Allocations d'octobre 2020 : jeudi 5 novembre 2020

Allocations de novembre 2020 : vendredi 4 décembre 2020

Allocations de décembre 2020 : mardi 5 janvier 2021