Faut-il craquer pour l'E85, le biocarburant produit en France ?

publié le 21/09/2019 à 11:29

Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on n'a pas de pétrole mais du bio-éthanol, du carburant fait à base de céréales ou de betteraves. Il est produit dans l'Hexagone, d'ailleurs, on en exporte avec un argument choc : le prix, 65 centimes d'euros en moyenne le litre, c'est 30 à 45 % moins cher que les autres carburants.

Les ventes de ce carburant, l'E85, ont quasiment doublées en un an. D'autant que maintenant, on peut adapter sa voiture avec un kit de bio-conversion. En revanche, malgré cet engouement, côté voiture neuve, c'est le désert ou presque. Seul Ford construit une voiture qui roule au E85. Il propose même ce carburant sur son SUV.

"On ne sent aucune différence, on a le même ressenti d'accélération. Quelqu'un qui fait un test à l'aveugle ne pourrait pas faire la différence entre un plein de sans plomb 95 et un autre de Superéthanol", Fabrice Devanlay, directeur relations publiques de Ford France. Il y a malgré tout un bémol : la consommation, près de 25 % de consommation en plus qu'un carburant classique. Mais vu le prix à la pompe, on est gagnant à terme.