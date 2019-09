et Nicolas Scheffer

publié le 15/09/2019 à 23:59

Les moteurs diesel sont montré du doigts, les modèles récents seraient toujours trop polluants. Du coup, les acheteurs se ruent sur les voiture essence. Pendant 20 ans, les diesels avaient une côte d'enfer sur le marché de l'occasion et perdaient moins de valeur que les modèles essence, malgré leur surcoût de 1.500 à 2.000 euros en moyenne.

Le marché a surchauffé : il était difficile de faire une bonne affaire. Seulement voilà, c'était avant que les prix du diesel chutent. Moins d'acheteurs qui se tournent davantage vers les modèles essence. Mais attention aux clichés, les berlines ne bénéficient pas de décote.

En occasion, le diesel reste le roi du pétrole, même si cela s'effrite et représente moins de 60 % des transactions. On voit tout de même les achats d'essence progresser. Les acheteurs veulent changer de motorisation. On est passé un peu d'un extrême à l'autre.