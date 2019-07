et AFP

publié le 22/07/2019 à 20:37

Attention pour les propriétaires d'une voiture de la marque Volvo. Le constructeur automobile suédois a annoncé lundi 22 juillet le rappel de 29.000 voitures en France. Un composant défectueux repéré dans le moteur de certains de ses modèles peut provoquer un incendie. Selon le constructeur, aucun accident lié à cette anomalie n'a été recensé.

Sont concernés les moteurs diesel deux litres quatre cylindres des modèles S60, S80, S90, V40, V60, V70 et V90 ainsi que ceux des luxueux SUV XC60 et XC90, tous produits depuis 2014, a précisé à l'AFP un porte-parole de l'entreprise. Le groupe a envoyé une lettre à tous les clients concernés leur demandant de contacter le concessionnaire Volvo le plus proche pour faire rectifier le problème gratuitement.

"Les enquêtes conduites par Volvo Cars ont révélé que dans de très rares cas, le collecteur d'admission en plastique du moteur peut fondre et se déformer", a indiqué le porte-parole, précisant que "dans le pire des cas, il est possible qu'un incendie localisé se déclare dans le compartiment moteur". 507.000 voitures dans le monde sont concernées.