Pourquoi la production automobile est en train de chuter en France

publié le 07/08/2019 à 09:09

La production automobile en France va fortement baisser à partir de 2020. Certains modèles ne seront plus fabriqués en France, et ce ne sont pas les constructeurs étrangers qui vont équilibrer la balance.

On attend plus précisément une baisse de 22% l'an prochain d'après Les Échos, alors que tout allait bien dans le paysage automobile. Pour Flavien Neuvi, directeur de l'observatoire automobile CETELEM, il existe deux facteurs pour expliquer cet effondrement.

D'une part, après plusieurs années de croissance du secteur automobile, les ventes en France sont en recul. Cela constitue donc une rupture brutale dans le cycle qu'on a connu.

D'autre part, un certain nombre de voitures ne seront plus produites en France en 2020, comme la Clio et la 208 par exemple, ce qui va directement impacter négativement la production en France.

En effet ces deux modèles, la Clio et la 208, se vendent très bien en France. Il s'agit de voitures citadines, abordables, d'"entrée de gamme." Les marges bénéficiaires sont donc très faibles, c'est pourquoi les constructeurs préfèrent produire à l'étranger.