avec Christophe Bourroux et La rédaction de RTL

publié le 29/01/2019 à 06:49

Année record pour le Superéthanol-E85. Ce carburant connaît un succès éclatant avec une hausse de + 55% de la consommation en 2018. Le Superéthanol E85 est composé à 15 % d'essence et 85 % de biocarburant. En France, il est obtenu avec des céréales et de la betterave, par fermentation puis distillation. Il réduit sérieusement les émissions de CO2.



Autre raison de son succès : son prix imbattable à la pompe. Il coûte 60 centimes par litre, soit près de deux fois moins que l'essence. La réglementation aussi est incitative : depuis le printemps, on peut faire installer un dispositif spécial pour convertir sa voiture essence, 10 millions de véhicules sont potentiellement concernés.

Il faut tout de même compter 700 à 1.000 euros pour le boîtier, en sachant également que le moteur consomme jusqu'à 20% de carburant en plus. Mais malgré tout ce surcoût, un automobiliste qui fait 2 à 3 pleins par mois va rentabiliser son boîtier E85 en moins d'un an.

Le succès est au rendez-vous, à tel point que le nombre de stations-service distribuant ce carburant augmente en France : elles sont 1.100 aujourd'hui. Dernier atout : la carte grise est à moitié prix, voire gratuite dans certaines régions. Et en cas de pic de pollution, vous êtes autorisé à rouler.

À écouter également dans ce journal

Politique - Les Républicains investissent aujourd'hui leur tête de liste pour les Européennes, le jeune philosophe conservateur, François-Xavier Bellamy. Mais celui-ci ne fait pas l'unanimité.



Sécurité routière - Édouard Philippe a présenté un premier bilan lundi 28 janvier de l'abaissement de la limitation de vitesse à 80km/h sur les routes secondaires. Dans les zones rurales, comme le Cantal, les élus espèrent reprendre la main mais certains assurent qu'un retour aux 90km/heure sur certaines routes n'aura pas d'impact.



Football - La saison est-elle terminée pour Neymar ? Deux à trois mois d'absence pour l'attaquant parisien, qui n'échappera sans doute pas à une opération du pied. Il ne manquera pas seulement le 8ème de finale de la Ligue des Champions face à Manchester, mais aussi un éventuel quart de finale.