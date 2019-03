En Afrique, Emmanuel Macron rivalise comme il peut face à la Chine

publié le 15/03/2019 à 10:56

La France a signé quelques contrats en Afrique ces derniers jours, 2 milliards d'euros d'affaires ont été conclues au Kenya par exemple, 3 milliards à terme. Et notamment, un beau contrat ratifié par Vinci pour construire une autoroute dans le nord du pays. On peut dire que le Président a mouillé sa chemise au cours de ses 4 jours en Afrique de l'Est, c’était ainsi la première visite d'un chef d’État français au Kenya depuis l'indépendance de ce pays en 1963.



D'autant plus que la France n'est que le 17ème partenaire commercial de Nairobi. Il faut dire que la concurrence est féroce, puisque le premier partenaire commercial de l'Afrique, est - depuis 10 ans déjà - la Chine. Depuis le début des années 2000, le pays asiatique a multiplié par 20 ses échanges avec les Africains. Alors pour tirer son épingle du jeu, la France veut jouer la carte de la vertu. Emmanuel Macron a ainsi lancé des avertissements contre les investissements chinois qui menacent la souveraineté des États.

L'Afrique et la Chine, un partenariat gagnant-gagnant

Mais que cherchent les Chinois en Afrique ? Principalement les matières premières, et il est vrai que la dette africaine est détenue pour une grande partie par Pékin. L'Ethiopie doit 14 milliards de dollars, le Kenya 10 milliards aux Chinois. Mais les dirigeants africains estiment que c'est un partenariat gagnant-gagnant, car les Chinois présentent des projets clé en main, apportent le financement, la route, et l'usine au bout de la route.

Résultat, 10.000 entreprises chinoises sont déjà implantées sur le continent africain. Des Africains qui se méfient toujours de l'Europe et de ses relents colonialistes et qui préfèrent miser sur les nouvelles routes de la soie proposées par Xi Jinping. L'Afrique veut prendre part à ce mégaprojet d'infrastructures déployées dans le monde par Pékin pour se connecter à toute la planète.



Le continent contient 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde ; les Chinois, les Russes, l'Inde, la Turquie et le Brésil y sont déjà bien présents. La France peut donc s'y implanter facilement, avec un partenariat respectueux comme le vend Emmanuel Macron.

