publié le 14/03/2019 à 13:15

Leur pétition pour le climat baptisée "L'affaire du siècle" a recueilli 2 millions de signatures. Quatre ONG ont décidé de mettre leurs menaces à exécution ce matin. Elles poursuivent l'État français pour "inaction climatique" auprès du Tribunal administratif de Paris.



Emmanuel Macron, qui se pose en ce moment en champion de l'environnement à Nairobi au Sommet pour la planète, a peu apprécié ce télescopage, d'où sa réaction. "Je pense sincèrement que cette plainte, je leur ai dit, j'ai reçu ceux qui ont lancé ça (...) j'en vois pas les tenants et les aboutissants, un débouché judiciaire. C'est pas là que ça se joue", a déclaré le président de la République.

"J'achète pas cet esprit, si je puis dire. La solution est en nous tous, c'est pas le peuple contre le gouvernement sur ces sujets-là, faut arrêter ces bêtises. C'est nous tous. Les gouvernements doivent bouger, les grandes entreprises doivent bouger, les investisseurs doivent bouger, les citoyens doivent bouger. C'est tout le monde ensemble. Les postures ne m'intéressent pas", a souligné le chef de l'État, avant de conclure "faut que les gens regardent devant".

À écouter également dans ce journal

Naufrage du "Grande America" - Après le naufrage du navire italien, une nappe d'hydrocarbures d'une dizaine de kilomètres de long sur un kilomètre de large se trouve actuellement à plus de 200 kilomètres des côtes. Elle pourrait toucher la Gironde et la Charente Maritime d'ici dimanche. La France va déployer en mer quatre navires pour limiter le désastre.



TVA à zéro sur produits de première nécessité - Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, étaitl'invité ce matin d'Elizabeth Martichoux en direct de Soissons ce jeudi 14 mars et il a plaidé en faveur d'une suppression de la TVA sur certains produits de première nécessité.



Ethiopian Airlines - Les boîtes noires du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche matin près d'Addis Abeba vont être décryptées en France par le Bureau d'Enquête et d'analyse (BEA).