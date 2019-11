Dans quel pays de l'Union européenne est-on le plus heureux ?

publié le 08/11/2019 à 21:18

Dans quel pays européen est-on le plus heureux ? Le résultat risque bien de vous surprendre. On parle souvent du bien-être dans les pays nordiques et pourtant, en 2018, c'est en Belgique que l'on s'estime le plus heureux, d'après une étude d'Eurostat (institut statistique de la Commission européenne) publiée jeudi 7 novembre.

Le pays du chocolat et de la frite devance ainsi les Pays-Bas, l’Autriche et la Finlande, d'après le rapport Plus de 76% des habitants vivant dans ces pays déclarent se sentir "constamment" ou "la plupart du temps" heureux. Derrière ce quatuor de tête se trouvent le Luxembourg, l’Espagne, le Danemark et la Pologne. La France n'arrive qu'en neuvième position, devant l'Allemagne et la Suède, avec 68% de gens s'estimant "heureux".

En revanche, triste score pour la Croatie, la Bulgarie, et la Lettonie qui ferment la marche, le pays balte ne comptabilisant que 31% de personnes heureuses sur son territoire.

L'étude révèle également que depuis 2013, le nombre de personnes se disant "heureuses" dans l’Union européenne a augmenté de 2%, atteignant ainsi 62%. 14% des Européens déclarent être heureux tout le temps, 48% la plupart du temps, 8% rarement et 2% jamais.

Graphique montrant le pourcentage de gens se disant heureux ces 4 dernières semaines en fonction du pays Crédit : Eurostat