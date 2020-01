Cuisine non livrée : le mauvais plan du vendeur

publié le 03/01/2020 à 09:20

Le cas d'Amélie



En 2017, Amélie et compagnon font l’acquisition d’une grande grange. Son but : la rénover en loft afin d’en faire votre nouveau lieu de vie. Pour l’espace cuisine, ils décident de ne pas lésiner. Amélie prend contact avec un magasin spécialisé haut de gamme et règle 4.955€ d’acompte sur un prix initial de 16.519 €. Jusque-là, elle est ravie de son choix.

Mais, les ennuis commencent après la prise de cotes en juillet 2019. Le gérant commence par modifier les plans et surtout le devis pour le faire grimper à 18.744€… Puis, le 22 octobre, c’est le coup de massue puisqu’il appelle pour annoncer la liquidation prochaine de son magasin. Il lui explique alors ne plus être en mesure de livrer sa cuisine. Abasourdie, Amélie se tourne vers son franchiseur, d’abord en France, puis en Italie où se situe le siège.

Son interlocutrice lui propose bien de prendre le relais. Sauf que pour lancer la fabrication qui ne l’avait toujours pas été, il faut régler immédiatement le solde de la commande. Amélie refuse. A la place, elle met en demeure la boutique de lui restituer son acompte. Sans succès. La situation semble d’autant plus étrange que le magasin soi-disant bientôt liquidé reçoit toujours des clients…



