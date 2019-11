Devis pas respecté : Vos recours

publié le 12/11/2019 à 09:20

Le cas de Maud



En 2017, Maud se lance dans l’ouverture de sa crèche. Elle passe par un franchiseur pour monter son projet. Au vue de l’ampleur des travaux à effectuer pour aménager son local : gros œuvre, menuiserie, plomberie, électricité, elle fait confiance à son franchiseur qui lui recommande une entreprise. Elle a payé la totalité du devis : 78 208, 80 euros, et même un peu plus, depuis le 29 octobre 2018. Pourtant, sa crèche n’est pas totalement terminée. Elle déplore de nombreuses malfaçons : il y a une énorme inondation dans la cuisine due à la mauvaise installation de l’artisan, de ce fait : le lino et les meubles s’abiment et la salle de pause de ses salariées est impraticable. Autres problèmes : le visiophone ne fonctionne pas, il n’y a pas de finitions au niveau des pas de portes, la pelouse artificielle dans la cour a été mal posée, il y a des trous dans les murs, des meubles ont été mal montés, d’autres sont encore manquants…

