Crise économique : l'Italie, une Grèce puissance 10 ?

La Commission européenne vient de retoquer le budget de l'Italie. Une première dans l'histoire de l'Union européenne. Quand on voit un élu italien, en direct, s'essuyer les chaussures avec la lettre que vient d'envoyer la Commission, tout cela sous les yeux du commissaire Moscovici, on a une conclusion très claire : des tensions entre l'Italie et la Commission de Bruxelles.



Avec le Brexit, ce pays pourrait être l'autre grand dossier de l'Europe dans les années à venir. Bruxelles considère que Rome fait le pari d'un plan de relance probablement trop musclé. Il y en a pour plus de 100 milliards d'euros, ce qui serait selon Bruxelles, insupportable pour une économie qui supporte déjà difficilement une dette qui est équivalente à 132 % de la production de richesses de ce pays, qui mise par ailleurs sur une hypothétique flambée de la croissance et surtout qui fait abstraction d'une hausse à venir des taux d'intérêt.

Il faut savoir que l'Italie verse déjà 65 milliards d'euros tous les ans au seul titre des intérêts de la dette qu'elle porte, mettant le système bancaire italien en danger et fragilise l'ensemble du système européen. C'est potentiellement la Grèce puissance 10.

L'économie italienne a des ressources

Le gouvernement italien refuse ces arguments, parce qu'il considère que ses urgences sont plus pertinentes. D'ailleurs, 60 % de la population du pays les encourage à poursuivre dans cette voie. Le taux de pauvreté en Italie est de 7% supérieur à la moyenne européenne, que la consommation des ménages y est plus faible qu'ailleurs et que les investissements en infrastructures, indispensables.



Par ailleurs, ce gouvernement considère que son économie a les ressources, grâce notamment à son commerce extérieur, à l'inverse du notre, est excédentaire. Son industrie reste également un atout. Pour l'Italie, l'arbitre final sera en vérité les marchés financiers. Si le pays peut supporter un endettement supérieur sans trop de pénalités, ça passera, sinon, ça explosera.