La croissance est forte en Afrique, et Emmanuel Macron veut en faire une terre de conquête pour nos entreprises.



Historiquement, ce continent est un pilier du commerce extérieur français. Mais aujourd’hui, il s’agit plutôt d’un désert commercial. Nos produits disparaissent de ce marché. En 15 ans, les positions commerciales françaises en Afrique ont baissé de 11 à 15 %. Et la France n’a plus que 3% de présence dans le commerce mondial.

Si ce recul concerne d’autres continents, il y a tout de même un paradoxe français. Alors que Paris vient de mettre en scène le Sommet de la Francophonie, ce sont justement dans les pays francophones que l’effondrement de nos positions commerciales est le plus spectaculaire. Ce recul est bien supérieur à celui enregistré dans les pays anglophones.

C’est la Chine qui supplante la France. Il y a 15 ans, Pékin vendait essentiellement des articles du quotidien, et représentait 3% du commerce africain. Aujourd’hui, la Chine contrôle 20% de l’ensemble des échanges en Afrique. Sa stratégie est de faire de gros investissements sur place, de financer des infrastructures et d’importer sa propre main d’oeuvre afin de faire un maillage dans les grandes zones économiques.



Il faut maintenant aller loin dans les terres pour espérer trouver un pick-up Peugeot. Ils ont tous été remplacés par des 4x4 asiatiques. C’est le miroir d’un passage de témoin entre les produits français et les produits chinois.

