Quelles conséquences en cas de Brexit "dur" ?

publié le 18/10/2018

À 5 mois de l'échéance, l'Union européenne et le Royaume-Uni réunis jeudi à Bruxelles, peinent à trouver un accord sur le Brexit. En cas de divorce brutal, le pire des scénarios, le "no deal" comme le disent les Anglais, aurait de lourdes conséquences économiques, sociales et financières.



Il y aurait des dizaines de milliers d'accords à dénouer et rebâtir, un travail qui prendrait une dizaine d'années. Il faudra désormais un visa pour se rendre au Royaume-Uni. Un voyage compliqué, que ce soit en train, avec l'Eurostar qu'il va falloir recalibrer des deux côtés de la manche, ou en avion car l'ensemble des plans de vol devra être redessiné. Les 3 millions d'européens qui vivent au Royaume-Uni pourraient être obligés de quitter le territoire à cause de l'expiration de leur carte de séjour.

En cas d'absence d'accord, les échanges économiques entre les deux continents deviendront encore plus complexes. Une usine automobile comme Toyota par exemple, dépend à 56% des pièces qui arrivent de l'UE, par navettes toutes les 8 minutes. Un retard engendré par des contrôles de douanes perturberait considérablement ces échanges.

La question de l'Irlande

Le principal point de clivage qui bloque ces accords, est la frontière de moins de 500 kilomètres, qui sépare l'Irlande européenne de l'Irlande du Nord, royaliste. Ces deux pays sont tellement imbriqués, que la mise en place d'une frontière serait économiquement suicidaire et politiquement dangereux.



Le deuxième élément qui ralentit les négociations, se trouve être la politique de Theresa May, qui n'a aucune ligne directrice au sein de sa propre majorité.

