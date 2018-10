La Commission européenne rejette le budget italien, "cela ne change rien" pour Salvini

publié le 24/10/2018 à 01:59

C'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. La Commission a rejeté le budget de l'Italie pour 2019. Ceci intervient dans un contexte de tension entre le pays dirigé la coalition populiste menée notamment par Matteo Salivini et les instances européennes.





"Cela ne change rien, que ces messieurs de la spéculation se rassurent, on ne retourne pas en arrière", a déclaré le vice-Premier ministre italien. "Ils ne sont pas en train de s'attaquer à un gouvernement mais à un peuple. Ce sont des choses qui mettent les Italiens encore plus en colère et après on se plaint que la popularité de l'Union européenne soit au plus bas", a-t-il ajouté. La Commission européenne a donc rejeté le projet de budget 2019 italien, considéré comme nettement hors des clous européens.

"Nous ne sommes pas face à un cas 'borderline' mais face à une déviation claire, nette, assumée et par certains, revendiquée", a dénoncé le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, lors d'une conférence de presse à Strasbourg. Confirmant que ce rejet constituait une première, le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis a précisé que Rome disposait d'un délai de trois semaines pour réviser sa copie.