publié le 19/10/2018 à 11:06

La Fédération internationale de la robotique vient de publier son rapport pour 2017. Il n'y a pas de chômage pour les machines : plus 30% de robots industriels dans les usines l'an dernier. C'est d'autant plus spectaculaire que l'année d'avant, en 2016, la progression

était déjà de 16%.



C'est un état des lieux qui appelle à un double constat : cinq pays seulement concentrent les deux tiers de cet afflux de robot. La Chine, les États-Unis, la Corée, le Japon et l'Allemagne. Bonne nouvelle, la France, qui ne ferme plus d'usine depuis maintenant 12 mois, reste pourtant peu équipée.

Nous sommes au 18e rang mondial et nos machines sont essentiellement des robots de manutention, de chargement, de déchargement. Pour faire simple, ce sont des robots qui prennent la place d'emplois peu qualifiés.

Aujourd'hui, 30% des heures de travail dans le monde sont réalisées par des robots. Dans moins de 5 ans, ces mêmes robots monopoliseront autour de 45% du temps de travail.

C'est une évolution intense et elle ne peut se payer qu'en postes de travail.

Des entrepôts peuplés de robots intelligents

Par exemple, le "nid d'abeille" est un concept d'entrepôt 4.0, peuplé de robots intelligents qui vont piquer dans les alvéoles d'immenses ruches les produits des listes de commandes afin de les déposer sur les tapis des préparateurs.



C'est efficace, rationnel, infatigable et c'est aussi tueur de jobs, car face au tapis, dans un entrepôt traditionnel, il y avait 100 préparateurs, quand dans un nid d'abeille il n'y en a plus que 10 pour faire exactement le même boulot. Ce n'est pas de la science-fiction, cet entrepôt existe, c'est la filiale anglaise de Casino.



Il y aura plus de 3 millions de robots industriels dans le monde en 2020, sans compter les innovations qui peuvent surgir à tout moment. Cette armada de machines est de plus en plus sophistiquée. Elle se conjugue avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et des banques de données et elle va bouleverser à la fois l'entreprise et aussi l'emploi.



Selon l'OCDE, 4 à 40% des jobs seront sur la sellette selon les régions du monde et selon les qualifications dans les 10 ans. Rien n'annonce collectivement que nous nous préparons à relever ce défi.